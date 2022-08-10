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Естонія викликала посла РФ через вертоліт, який "заблукав" в естонському повітряному просторі

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 18:21

Міністерство закордонних справ Естонії в середу викликало посла Росії для висловлення протесту та вручення ноти про порушення естонського повітряного кордону днем раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву естонського МЗС.

Порушення кордону сталося на південному сході Естонії в районі прикордонного переходу Койдула, коли російський гелікоптер Мі-8 без дозволу увійшов в естонський повітряний простір.

"З погляду Естонії, це дуже серйозний і сумний випадок, який аж ніяк не є прийнятним", – йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Естонії.

На зустрічі представник естонського МЗС висловив позицію міністерства, яке знову рішуче засудило агресію Росії в Україні. Також було наголошено, що Росія має поважати принципи національного суверенітету та територіальної цілісності та міжнародного права.

Востаннє російський гелікоптер порушував повітряний простір Естонії у червні. Тоді це також сталося на південному сході країни в районі Койдула.

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Теми: ЕстоніяРосія
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