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Эстония вызвала посла РФ из-за "заблудившегося" в эстонском воздушном пространстве вертолета

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 18:21

Министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало посла России для выражения протеста и вручения ноты о нарушении эстонской воздушной границы днем ​​ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление эстонского МИД.

Нарушение границы произошло на юго-востоке Эстонии в районе пограничного перехода Койдула, когда российский вертолет Ми-8 без разрешения вошел в эстонское воздушное пространство.

"С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и печальный случай, который отнюдь не приемлем", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Эстонии.

На встрече представитель эстонского МИД выразил позицию министерства, которое снова решительно осудило агрессию России в Украине. Также отмечалось, что Россия должна уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности и международного права.

В последний раз российский вертолет нарушал воздушное пространство Эстонии в июне. Тогда это также произошло на юго-востоке страны в районе Койдула.

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Темы: ЭстонияРосcия
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