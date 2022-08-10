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У Курській області РФ пошкоджено залізницю – ЗМІ

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 18:25
У Курській області РФ пошкоджено залізницю – ЗМІ
Пошкоджена залізниця у Курській області Росії, фото "Бази"

У Курській області Російської Федерації невідомі пошкодили залізницю: ймовірно, її намагалися підірвати.

Джерело: "База"

Деталі: За даними "Бази", пошкодження однієї з рейок виявили на 28-му кілометрі залізниці "Льгов – Суджа". Першим поломку помітив тракторист, який одразу зателефонував на станцію.

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Після цього залізничну колію закрили, а на місце відправили механіків – вони дійшли висновку, що рейку пошкоджено через спробу підриву, і викликали співробітників спецслужб.

Якщо версія підтвердиться, це буде вже другим подібним випадком в області за останню добу, зазначає ресурс.

Раніше джерела "Бази" повідомляли, що ввечері 9 серпня невідомі спробували підірвати опору ЛЕП за двадцять кілометрів від Курської АЕС.

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До цього, 4 серпня, так само пошкодили опору в приватному секторі Курчатова.

Теми: Росіявійна
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