У Курській області РФ пошкоджено залізницю – ЗМІ

У Курській області Російської Федерації невідомі пошкодили залізницю: ймовірно, її намагалися підірвати.

Джерело: "База"

Деталі: За даними "Бази", пошкодження однієї з рейок виявили на 28-му кілометрі залізниці "Льгов – Суджа". Першим поломку помітив тракторист, який одразу зателефонував на станцію.

Після цього залізничну колію закрили, а на місце відправили механіків – вони дійшли висновку, що рейку пошкоджено через спробу підриву, і викликали співробітників спецслужб.

Якщо версія підтвердиться, це буде вже другим подібним випадком в області за останню добу, зазначає ресурс.

Раніше джерела "Бази" повідомляли, що ввечері 9 серпня невідомі спробували підірвати опору ЛЕП за двадцять кілометрів від Курської АЕС.

До цього, 4 серпня, так само пошкодили опору в приватному секторі Курчатова.