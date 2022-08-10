В Курской области РФ повреждена железная дорога – СМИ
В Курской области Российской Федерации неизвестные повредили железную дорогу: вероятно, её пытались подорвать.
Источник: "База"
Детали: По данным "Базы", повреждение одного из рельсов обнаружили на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа". Первым поломку заметил проезжавший мимо тракторист, который сразу позвонил на станцию.
После этого железнодорожный путь закрыли, а на место отправили механиков – они пришли к выводу, что рельс повредился из-за попытки подрыва, и вызвали сотрудников спецслужб.
Если версия подтвердится, то это будет уже вторым подобным случаем в области за последние сутки, отмечает ресурс.
Ранее источники "Базы" сообщали, что вечером 9 августа неизвестные попытались взорвать опору ЛЭП в двадцати километрах от Курской АЭС.
До этого, 4 августа, похожим образом повредили опору в частном секторе Курчатова.