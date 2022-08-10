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В Курской области РФ повреждена железная дорога – СМИ

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 18:25
В Курской области РФ повреждена железная дорога – СМИ
Поврежденная железная дорога в Курской области России, фото "Базы"

В Курской области Российской Федерации неизвестные повредили железную дорогу: вероятно, её пытались подорвать. 

Источник: "База

Детали: По данным "Базы", повреждение одного из рельсов обнаружили на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа". Первым поломку заметил проезжавший мимо тракторист, который сразу позвонил на станцию. 

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После этого железнодорожный путь закрыли, а на место отправили механиков – они пришли к выводу, что рельс повредился из-за попытки подрыва, и вызвали сотрудников спецслужб. 

Если версия подтвердится, то это будет уже вторым подобным случаем в области за последние сутки, отмечает ресурс. 

Ранее источники "Базы" сообщали, что вечером 9 августа неизвестные попытались взорвать опору ЛЭП в двадцати километрах от Курской АЭС. 

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До этого, 4 августа, похожим образом повредили опору в частном секторе Курчатова.

Темы: Росcиявойна
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