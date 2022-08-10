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Встановлення росТБ на Херсонщині контролює політтехнолог Малькевич – Ташева

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 19:48

Контроль за встановленням пропагандистських телеканалів в окупованій частині Херсонської області росіяни доручили політтехнологу Олександру Малькевичу.

Джерело: представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева на брифінгу, пресреліз

Деталі: Ташева зазначила, що окупований Крим грає роль у спробі окупації Херсонської області у військовому та військово-цивільному плані: останній включає спроби поступової інтеграції новоокупованих територій у російський інформаційний, культурний, освітній, економічний та фінансовий простори.

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За її словами, плани окупантів змінювалися щонайменше 4 рази, зокрема щодо спроби провести так званий "референдум". 

В інформаційному просторі жителям Херсонщини намагаються нав’язати ворожі наративи через поширення російської пропаганди. 

Спершу окупанти обмежили доступ до українського інтернету, а місцевих провайдерів підключили до кримських мереж. 

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Далі з території тимчасово окупованого Криму здійснили ретрансляцію сигналу російських телеканалів і радіостанцій на захоплену інфраструктуру теле- та радіомовлення Херсонської області. 

Пряма мова: "Куратором інформаційно-пропагандистського напрямку у регіоні призначили російського політтехнолога та пропагандиста Олександра Малькевича. Він має контролювати встановлення у Херсоні пропагандистських телеканалів". 

Деталі: Пропагандисти Росії використовують усі засоби впливу: налагодження сільськогосподарських зв’язків із РФ, видачу гуманітарки, роздачу російських паспортів, пенсії, перекваліфікація вчителів за російськими "стандартами", надання нібито безкоштовних місць у вузах тощо. 

Росіяни намагаються налагодити взаємодію з представниками кримськотатарського народу у місцях їх компактного проживання на Херсонщині, для чого залучили підконтрольний їм муфтіят Криму та деяких колаборантів.

Так, у Новоолексіївці роздають "гуманітарну допомогу", доставку якої забезпечує колаборант із окупованого Криму Енвер Абдураїмов, а куратором процесу з боку кримської окупаційної адміністрації виступає Ервін Мусаєв. 

Активістів, українців і кримських татар із території Херсонщини викрадають, вивозять на територію окупованого Криму, де звинувачують в екстремізмі чи терористичній діяльності.

Пряма мова: "За 8 років громадяни України значною мірою відчули, що таке брехлива пропаганда РФ, постійні обстріли на лінії розмежування, викрадення та катування наших співгромадян на окупованих територіях, тоталітарне управління та тотальна корупція".

Теми: Херсонська областьокупаціяпропагандаКрим
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