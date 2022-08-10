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Установление росТВ в Херсонской области контролирует политтехнолог Малькевич – Ташева

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 19:48

Контроль за установкой пропагандистских телеканалов в оккупированной части Херсонской области россияне поручили политтехнологу Александру Малькевичу.

Источник: представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на брифинге, пресс-релиз

Детали: Ташева отметила, что оккупированный Крым играет роль в попытке оккупации Херсонской области в военном и военно-гражданском плане: последний включает попытки постепенной интеграции оккупированных территорий в российское информационное, культурное, образовательное, экономическое и финансовое пространства.

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По ее словам, планы оккупантов менялись по меньшей мере 4 раза, в частности, относительно попытки провести так называемый "референдум".

В информационном пространстве жителям Херсона пытаются навязать вражеские нарративы через распространение российской пропаганды.

Сначала оккупанты ограничили доступ к украинскому интернету, а местных провайдеров подключили к крымским сетям.

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Далее с территории временно оккупированного Крыма была осуществлена ретрансляция сигнала российских телеканалов и радиостанций на захваченную инфраструктуру теле- и радиовещания Херсонской области.

Прямая речь: "Куратором информационно-пропагандистского направления в регионе назначили российского политтехнолога и пропагандиста Александра Малькевича. Он должен контролировать установку в Херсоне пропагандистских телеканалов".

Детали: Пропагандисты России используют все средства воздействия: налаживание сельскохозяйственных связей с РФ, выдачу гуманитарки, раздачу российских паспортов, пенсии, переквалификацию учителей по российским "стандартам", предоставление бесплатных мест в вузах и т.д.

Россияне пытаются наладить взаимодействие с представителями крымскотатарского народа в местах их компактного проживания в Херсонской области, для чего привлекли подконтрольный им муфтиат Крыма и некоторых коллаборантов.

В Новоалексеевке раздают "гуманитарную помощь", доставку которой обеспечивает коллаборант из оккупированного Крыма Энвер Абдураимов, а куратором процесса со стороны крымской оккупационной администрации выступает Эрвин Мусаев.

Активистов, украинцев и крымских татар с территории Херсона похищают, вывозят на территорию оккупированного Крыма, где обвиняют в экстремизме или террористической деятельности.

Прямая речь: "За 8 лет граждане Украины в значительной степени почувствовали, что такое лживая пропаганда РФ, постоянные обстрелы на линии разграничения, похищения и пытки наших сограждан на оккупированных территориях, тоталитарное управление и тотальная коррупция".

Темы: Херсонская областьоккупацияпропагандаКрым
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