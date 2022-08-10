Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна домовилася зі Швейцарією про представництво інтересів у Росії. Москва проти

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 20:25
Україна домовилася зі Швейцарією про представництво інтересів у Росії. Москва проти
Кремль, Москва, фото Адміністрації президента РФ

Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин з РФ.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив керівник пресслужби міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер.

"Україна попросила, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в Росії. Відповідні переговори були завершені. Для того, щоб мандат покровительства набув чинності, ще потрібна згода Росії", – зазначив він.

Реклама:

Представник швейцарського МЗС нагадав, що країна активно пропонувала свої "добрі послуги" на початку війни, зокрема майданчика для переговорів та їхньої професійної підтримки.

Покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається іншою державою для представлення своїх інтересів у певній іншій державі. Така третя держава має назву "держави-покровительки".

Речник МЗС України Олег Ніколенко пояснив: "Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги".

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначив, що сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти, потребують допомоги, а українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.

Ніколенко уточнив, що модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою. 

Водночас, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона.

У свою чергу, МЗС Росії заявило, що Москва не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії щодо можливого представництва Берном інтересів України в РФ.

"Як раніше зазначав міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, Росія не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій", – цитує "Коммерсант" коментар МЗС РФ.

Там додали, що вважають швейцарський нейтралітет "певною мірою девальвованим", оскільки Берн приєднався до всіх семи пакетів санкцій Європейського Союзу проти Росії, "фактично зайнявши одну із сторін конфлікту".

У повідомленні також нагадується, що розпорядженням уряду Росії Швейцарія "була включена до списку недружніх країн нарівні з державами-членами ЄС та деякими іншими країнами".

"У цьому контексті, на наш погляд, складно вести мову про будь-яке посередництво Берна на українському напрямі", – заявило МЗС РФ.

Цьому передувало: У червні президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії.

Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

Передісторія: 

  • 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розривання дипломатичних відносин із Росією.
  • МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.
  • При цьому Україна не розірвала консульські відносини з Росією – відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Читайте також: Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ.

Теми: УкраїнаРосіяШвейцаріядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Україна
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: