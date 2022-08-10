Україна домовилася зі Швейцарією про представництво інтересів у Росії. Москва проти

Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин з РФ.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив керівник пресслужби міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер.

"Україна попросила, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в Росії. Відповідні переговори були завершені. Для того, щоб мандат покровительства набув чинності, ще потрібна згода Росії", – зазначив він.

Представник швейцарського МЗС нагадав, що країна активно пропонувала свої "добрі послуги" на початку війни, зокрема майданчика для переговорів та їхньої професійної підтримки.

Покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається іншою державою для представлення своїх інтересів у певній іншій державі. Така третя держава має назву "держави-покровительки".

Речник МЗС України Олег Ніколенко пояснив: "Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги".

Він зазначив, що сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти, потребують допомоги, а українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.

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Ніколенко уточнив, що модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою.

Водночас, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона.

У свою чергу, МЗС Росії заявило, що Москва не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії щодо можливого представництва Берном інтересів України в РФ.

"Як раніше зазначав міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, Росія не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій", – цитує "Коммерсант" коментар МЗС РФ.

Там додали, що вважають швейцарський нейтралітет "певною мірою девальвованим", оскільки Берн приєднався до всіх семи пакетів санкцій Європейського Союзу проти Росії, "фактично зайнявши одну із сторін конфлікту".

У повідомленні також нагадується, що розпорядженням уряду Росії Швейцарія "була включена до списку недружніх країн нарівні з державами-членами ЄС та деякими іншими країнами".

"У цьому контексті, на наш погляд, складно вести мову про будь-яке посередництво Берна на українському напрямі", – заявило МЗС РФ.

Цьому передувало: У червні президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії.

Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

Передісторія:

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розривання дипломатичних відносин із Росією.

МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

При цьому Україна не розірвала консульські відносини з Росією – відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

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