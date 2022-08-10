Украина договорилась со Швейцарией о представительстве интересов в РФ. Москва против

Украина и Швейцария завершили переговоры о возможности представительства украинских интересов в России после разрыва дипломатических отношений с РФ.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер.

"Украина попросила, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительства для нее в России. Соответствующие переговоры были завершены. Для того чтобы мандат покровительства вступил в силу, еще нужно согласие России", – отметил он.

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Представитель швейцарского МИД напомнил, что страна активно предлагала свои "добрые услуги" в начале войны, в частности, площадки для переговоров и их профессиональной поддержки.

Покровительством в дипломатии называют практику, при которой третье государство назначается другим государством для представления своих интересов в другом государстве. Такое третье государство называется "государство-покровитель".

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко пояснил: "Выбор в пользу Швейцарии был сделан ввиду ее большого опыта выполнения таких функций и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои добрые услуги".

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Он отметил, что сотни тысяч украинцев, незаконно вывезенных из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в частности дети, нуждаются в помощи, а украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют.

Николенко уточнил, что модальность представления Швейцарией интересов Украины в РФ будет определяться двусторонним соглашением.

В то же время, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в России должна дать принимающая сторона.

В свою очередь, МИД России заявило, что Москва не имеет никаких контактов с официальными властями Швейцарии по поводу возможного представительства Берном интересов Украины в РФ.

"Как ранее отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от присоединившихся к антироссийским санкциям стран", - цитирует "Коммерсант" комментарий МИД РФ.

Там добавили, что считают швейцарский нейтралитет "в определенной степени девальвированным", поскольку Берн присоединился ко всем семи пакетам санкций Европейского Союза против России, "фактически заняв одну из сторон конфликта".

В сообщении также напоминается, что распоряжением правительства России Швейцария "включена в список недружественных стран наравне с государствами-членами ЕС и некоторыми другими странами".

"В этом контексте, на наш взгляд, сложно говорить о каком бы то ни было посредничестве Берна на украинском направлении", – заявило МИД РФ.

Этому предшествовало: В июне президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что украинская сторона обратилась к Швейцарии с просьбой помочь с предоставлением консульских услуг для находящихся в России украинцев.

Швейцария уже представляет интересы граждан Грузии в России, поскольку после российского вторжения 2008 года Тбилиси разорвало дипотношения с Москвой. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в Москве – отдел грузинских интересов.

Предыстория:

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией.

МИД Украины также отозвало в Киев временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве.

При этом Украина не разорвала консульские отношения с Россией – согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

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