Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укроборонпром" домовився про співпрацю з 18 оборонними компаніями Данії

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 21:20

Державний концерн "Укроборонпром" підписав угоду про співпрацю з Асоціацією промисловості оборони та безпеки Данії, до якої входять 18 найбільших компаній оборонної сфери.

Про це йдеться у повідомленні на сайті концерну, пише "Європейська правда".

"Угода має допомогти зміцнити обороноздатність України в умовах відсічі повномасштабного російського вторгнення, а у більш віддаленій перспективі посилити оборонно-промисловий комплекс України", - йдеться у заяві.

Йдеться про можливу співпрацю у напрямках безпілотних і морських систем, кіберзахисту, потенційну виробничу кооперацію тощо.

"Світ змінюється, і на цих змінах відбиток російського вторгнення в Україну. Ситуація вимагає нашої згуртованості, а також покладає відповідальність на західні демократії, організації та компанії підтримувати український народ", — сказав директор Данської асоціації оборонної й безпекової промисловості Йоахім Фінкельман.

Нагадаємо, у Копенгагені цього тижня пройде конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони, вона стане продовженням і розширенням формату "Рамштайн" з військової допомоги Україні.

Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: УкроборонпромДанія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

На військовому аеродромі, який Білорусь віддала РФ, пролунали вибухи – ЗМІ

ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії – командування "Південь"

ВідеоЗеленський: Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону

фотоРосія втратила на аеродромі в Криму 9 літаків – є супутникові знімки

Україна домовилася зі Швейцарією про представництво інтересів у Росії. Москва проти

В ЄС змінили правила щодо українських посвідчень водія для біженців

Усі новини...
Укроборонпром
Укроборонпром відновив трофейну техніку росіян на 1,5 млрд гривень
Підприємства Укроборонпрому обстріляли понад 100 разів
Укроборонпром опанував ремонт "трофейної" військової техніки росіян
Останні новини
08:28
Глава МЗС Латвії: поїздки в Європу - не спадкове і божественне право росіян
08:20
По Нікопольському району – 120 прильотів "Градів": 2 загиблих, 7 поранених
08:13
Вкрали навіть презерватив: мешканці "ЛДНР" скаржаться на мародерство окупантів
07:56
фотоШвейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги
07:30
На Бахмутському напрямку ЗСУ змусили ворога відступити із втратами – зведення
06:48
Резніков : 24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання
06:10
Китай назвав США "головним винуватцем" війни в Україні
05:06
Росіяни обстріляли Харків, 4 прильоти
04:57
Ще в одній області РФ формується добровольчий батальйон – ISW
04:25
УЗ призначила евакуаційний потяг на 11 серпня
Усі новини...