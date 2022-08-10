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"Укроборонпром" домовився про співпрацю з 18 оборонними компаніями Данії

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 21:20

Державний концерн "Укроборонпром" підписав угоду про співпрацю з Асоціацією промисловості оборони та безпеки Данії, до якої входять 18 найбільших компаній оборонної сфери.

Про це йдеться у повідомленні на сайті концерну, пише "Європейська правда".

"Угода має допомогти зміцнити обороноздатність України в умовах відсічі повномасштабного російського вторгнення, а у більш віддаленій перспективі посилити оборонно-промисловий комплекс України", - йдеться у заяві.

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Йдеться про можливу співпрацю у напрямках безпілотних і морських систем, кіберзахисту, потенційну виробничу кооперацію тощо.

"Світ змінюється, і на цих змінах відбиток російського вторгнення в Україну. Ситуація вимагає нашої згуртованості, а також покладає відповідальність на західні демократії, організації та компанії підтримувати український народ", — сказав директор Данської асоціації оборонної й безпекової промисловості Йоахім Фінкельман.

Нагадаємо, у Копенгагені цього тижня пройде конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони, вона стане продовженням і розширенням формату "Рамштайн" з військової допомоги Україні.

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Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.

Теми: УкроборонпромДанія
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