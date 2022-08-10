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"Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с 18 оборонными компаниями Дании

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 21:20

Государственный концерн "Укроборонпром" подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией промышленности обороны и безопасности Дании, в которую входят 18 крупнейших компаний оборонной сферы.

Об этом говорится в сообщении на сайте концерна, пишет "Европейская правда".

"Соглашение должно помочь укрепить обороноспособность Украины в условиях отпора полномасштабному российскому вторжению, а в более отдаленной перспективе усилить оборонно-промышленный комплекс Украины", - говорится в заявлении.

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Речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащите, потенциальной производственной кооперации и т.д.

"Мир меняется, и на этих изменениях отражение российского вторжения в Украину. Ситуация требует нашей сплоченности, а также возлагает ответственность на западные демократии, организации и компании поддерживать украинский народ", - сказал директор Датской ассоциации оборонной и безопасности промышленности Йоахим Финкельман.

Напомним, в Копенгагене на этой неделе пройдет конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны, она станет продолжением и расширением формата "Рамштайн" по военной помощи Украине.

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Темы: УкроборонпромДания
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