"Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с 18 оборонными компаниями Дании
Государственный концерн "Укроборонпром" подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией промышленности обороны и безопасности Дании, в которую входят 18 крупнейших компаний оборонной сферы.
Об этом говорится в сообщении на сайте концерна, пишет "Европейская правда".
"Соглашение должно помочь укрепить обороноспособность Украины в условиях отпора полномасштабному российскому вторжению, а в более отдаленной перспективе усилить оборонно-промышленный комплекс Украины", - говорится в заявлении.
Речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащите, потенциальной производственной кооперации и т.д.
"Мир меняется, и на этих изменениях отражение российского вторжения в Украину. Ситуация требует нашей сплоченности, а также возлагает ответственность на западные демократии, организации и компании поддерживать украинский народ", - сказал директор Датской ассоциации оборонной и безопасности промышленности Йоахим Финкельман.
Напомним, в Копенгагене на этой неделе пройдет конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны, она станет продолжением и расширением формата "Рамштайн" по военной помощи Украине.
Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.