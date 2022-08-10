Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехія, яка головує в ЄС, підтримує заборону видачі шенгенських віз росіянам

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 22:02

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ліпавський сказав у коментарі Novinky.

"Чехія не раз порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ і прагне скоординованого підходу всього Європейського Союзу", – сказав глава чеського МЗС.

Він нагадав, що Чехія першою ще 25 лютого заборонила видачу віз для громадян Росії (а пізніше і Білорусі) у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

"У час російської агресії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян. Це питання нашої безпеки, я тривалий час намагався зменшити вплив російських спецслужб на території ЄС", – додав Ліпавський.

Нагадаємо, прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

ВІДЕО ДНЯ

У Єврокомісії заявили, що готові йти далі у справі запровадження нових санкцій проти РФ, але це компетенція держав-членів.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЧехіяРосіявізиЄС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

На військовому аеродромі, який Білорусь віддала РФ, пролунали вибухи – ЗМІ

ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії – командування "Південь"

ВідеоЗеленський: Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону

фотоРосія втратила на аеродромі в Криму 9 літаків – є супутникові знімки

Україна домовилася зі Швейцарією про представництво інтересів у Росії. Москва проти

В ЄС змінили правила щодо українських посвідчень водія для біженців

Усі новини...
Чехія
Чехія почне переговори з Ізраїлем щодо купівлі бойових безпілотників
Чехія в суботу вперше з початку війни не видала жодної візи українським біженцям
Сенатора з Чехії, який їздив до окупованого Криму, можуть позбавити мандата
Останні новини
09:07
Розвідка Британії розповіла про проблеми РФ з експортом зброї через війну
08:50
ЗСУ знищили вже 43 тисячі російських окупантів - Генштаб ЗСУ
08:45
У Литві запропонували позбавляти громадянства за підтримку агресора
08:42
На Луганщині ЗСУ відбили штурм ворога з восьми напрямків, бої тривають - Гайдай
08:28
Глава МЗС Латвії: поїздки в Європу - не спадкове і божественне право росіян
08:20
По Нікопольському району – 120 прильотів "Градів": 3 загиблих
08:13
Вкрали навіть презерватив: мешканці "ЛДНР" скаржаться на мародерство окупантів
07:56
фотоШвейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги
07:30
На Бахмутському напрямку ЗСУ змусили ворога відступити із втратами – зведення
06:48
Резніков : 24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання
Усі новини...