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Чехия, которая председательствует в ЕС, поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 22:02

Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Липавский сказал в комментарии Novinky.

"Чехия не раз поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министров и министров иностранных дел и стремится к скоординированному подходу всего Европейского Союза", – сказал глава чешского МИД.

Он напомнил, что Чехия первой еще 25 февраля запретила выдачу виз гражданам России (а потом и Беларуси) в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

"Во время российской агрессии, которая до сих пор меняет свои заявленные границы, нельзя говорить об обычном туризме для российских граждан. Это вопрос нашей безопасности, я долго пытался уменьшить влияние российских спецслужб на территории ЕС", - добавил Липавский.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также выступает за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу во время визита в Киев 3 августа сообщил, что Эстония подаст предложение на рассмотрение ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам в течение ближайшей недели.

Эстония не выдает туристические визы россиянам с весны. В конце июля правительство Эстонии утвердило запрет на предоставление российским гражданам временного вида на жительство или визы с целью обучения.

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Темы: ЧехияРосcиявизыЕС
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