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Зеленський: Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону

Євген КізіловСереда, 10 серпня 2022, 22:56
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський звернувся до мешканців окупованих Росією територій України. Попросив їх не вірити обіцянкам окупантів, бо дуже скоро вони будуть тікати з України.

Джерело: відеозвернення Зеленського, опубліковане в соцмережах

Пряма мова: "Хочу сказати мешканцям тимчасово окупованих територій: Хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча, в кращому випадку, якщо встигнуть".

Деталі: Він нагадав, що українська армія вигнала росіян з півночі країни і з острова Зміїний.

Пряма мова: "Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсону і загалом з півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму".

Більше деталей: А щоб це відбулося скоріше, Зеленський попросив жителів окупованих територій про допомогу. Наприклад, у безпечний спосіб повідомляти ЗСУ важливу інформацію про ворога і державних зрадників.

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Теми: ЗеленськийХерсонвійнаокупація
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