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Зеленский: Оккупанты чувствуют, что пора бежать из Херсона

Евгений КизиловСреда, 10 августа 2022, 22:56
Зеленский: Оккупанты чувствуют, что пора бежать из Херсона
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных Россией территорий Украины. Попросил их не верить обещаниям оккупантов, потому что очень скоро они будут бежать из Украины.

Источник: видеообращение Зеленского, опубликованное в соцсетях

Прямая речь: "Хочу сказать жителям временно оккупированных территорий: Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна - это бегство, в лучшем случае, если успеют".

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Детали: Он напомнил, что украинская армия выгнала россиян с севера страны и с острова Змеиный.

Прямая речь: "Они уже чувствуют, что пришло время бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Будет время, когда они побегут с Харьковщины, Донбасса, Крыма".

Больше деталей: А чтобы ускорить этот процесс, Зеленский попросил жителей оккупированных территорий о помощи. Например, безопасным способом сообщать ВСУ важную информацию о враге и государственных изменниках.

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Темы: ЗеленскийХерсонвойнаоккупация
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