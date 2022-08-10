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Британія надасть Україні три додаткові РСЗВ і снаряди до них

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 23:58

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у середу підтвердив, що Лондон передасть Україні три додаткові реактивні системи залпового вогню на додачу до тих трьох, які вже є в Києва, а також "значну" кількість ракет до них.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Воллес розповів у коментарі BBC.

Говорячи на міжнародній конференції з допомоги України в Копенгагені, глава британського Міноборони зазначив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

Він сказав, що Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. Уоллес зазначив, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

"Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна", - сказав британський міністр.

Нагадаємо, перші британські реактивні системи залпового вогню М270 прибули до України в липні. Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів. Міністерство оборони Норвегії пообіцяло надати британцям три системи для заміщення.

Раніше стало відомо, що Велика Британія найближчими тижнями поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотних літальних апаратів і 1600 одиниць протитанкової зброї.

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Теми: зброяВелика Британіявійна
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