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Британия предоставит Украине три дополнительных РСЗО и снаряды к ним

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 23:58

Министр обороны Великобритании Бен Воллес в среду подтвердил, что Лондон передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня в дополнение к уже имеющимся у Киева трем, а также "значительное" количество ракет к ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоллес рассказал в комментарии BBC.

Говоря на международной конференции по помощи Украины в Копенгагене, глава британского Минобороны отметил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

Он сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

"Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", - сказал британский министр.

Напомним, первые британские реактивные системы залпового огня М270 прибыли в Украину в июле. Система M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 км. Министерство обороны Норвегии пообещало предоставить британцам три системы для замещения.

Ранее стало известно, что Великобритания в ближайшие недели поставит в Украину десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотных летательных аппаратов и 1600 единиц противотанкового оружия.

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Темы: оружиеВеликобританиявойна
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