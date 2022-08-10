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Британия предоставит Украине три дополнительных РСЗО и снаряды к ним

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 23:58

Министр обороны Великобритании Бен Воллес в среду подтвердил, что Лондон передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня в дополнение к уже имеющимся у Киева трем, а также "значительное" количество ракет к ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоллес рассказал в комментарии BBC.

Говоря на международной конференции по помощи Украины в Копенгагене, глава британского Минобороны отметил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

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Он сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

"Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", - сказал британский министр.

Напомним, первые британские реактивные системы залпового огня М270 прибыли в Украину в июле. Система M270 может поражать цели на расстоянии примерно 80 км. Министерство обороны Норвегии пообещало предоставить британцам три системы для замещения.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее стало известно, что Великобритания в ближайшие недели поставит в Украину десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотных летательных аппаратов и 1600 единиц противотанкового оружия.

Темы: оружиеВеликобританиявойна
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