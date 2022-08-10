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Зеленський перед зустріччю партнерів у Данії: Що більше зброї, то ближче мир

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 23:55
Зброя на фронті, ілюстративне фото від Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський перед зустріччю міністрів оборони держав-партнерів України в Данії закликав до подальшої підтримки нашої країни зброєю та коштами для припинення війни.

Джерело: глава держави у вечірньому відеозверненні 10 серпня 

Пряма мова: "Завтра (11 серпня) в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Обговорюватиметься подальша підтримка нашої держави в цій війні, зокрема зброєю. 

Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та всієї Європи. 

Що більше зброї отримує Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя".

Деталі: Президент також сказав, що відповідь на питання "коли закінчиться війна?" залежить від втрат, яких зазнає Росія.

"Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, більше результатів, щоб переконати", – додав Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: У Копенгагені цього тижня пройде конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони, вона стане продовженням і розширенням формату "Рамштайн" з військової допомоги Україні.

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Теми: Зеленськийзброя
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