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Зеленський перед зустріччю партнерів у Данії: Що більше зброї, то ближче мир

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 23:55
Зеленський перед зустріччю партнерів у Данії: Що більше зброї, то ближче мир
Зброя на фронті, ілюстративне фото від Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський перед зустріччю міністрів оборони держав-партнерів України в Данії закликав до подальшої підтримки нашої країни зброєю та коштами для припинення війни.

Джерело: глава держави у вечірньому відеозверненні 10 серпня 

Пряма мова: "Завтра (11 серпня) в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Обговорюватиметься подальша підтримка нашої держави в цій війні, зокрема зброєю. 

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Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та всієї Європи. 

Що більше зброї отримує Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя".

Деталі: Президент також сказав, що відповідь на питання "коли закінчиться війна?" залежить від втрат, яких зазнає Росія.

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"Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, більше результатів, щоб переконати", – додав Зеленський.

Довідка: У Копенгагені цього тижня пройде конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони, вона стане продовженням і розширенням формату "Рамштайн" з військової допомоги Україні.

Теми: Зеленськийзброя
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