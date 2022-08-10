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Зеленский перед встречей партнеров в Дании: Чем больше оружия, тем ближе мир

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 23:55
Зеленский перед встречей партнеров в Дании: Чем больше оружия, тем ближе мир
Оружие на фронте, иллюстративное фото от Генштаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский перед встречей министров обороны государств-партнеров Украины в Дании призвал к дальнейшей поддержке нашей страны оружием и финансами для прекращения войны.

Источник: глава государства в вечернем видеообращении 10 августа

Прямая речь: "Завтра (11 августа) в Копенгагене начинает работу конференция на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Будет обсуждаться дальнейшая поддержка нашего государства в этой войне, в том числе оружием.

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Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что только обеспечением проигрыша России на поле боя, только российскими потерями – военными, политическими, экономическими – можно приблизить возвращение безопасности для Украины и всей Европы.

Чем больше оружия получает Украина, чем больше военно-технической и финансовой поддержки, тем быстрее и наши люди, и все европейцы снова смогут ощутить покой и стабильность жизни".

Детали: Президент также сказал, что ответ на вопрос "когда закончится война?" зависит от потерь, которые несет Россия.

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"Если почти 43 тысяч погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить", – добавил Зеленский.

Справка: В Копенгагене на этой неделе пройдет конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны, она станет продолжением и расширением формата "Рамштайн" по военной помощи Украине.

Темы: Зеленскийоружие
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