Зеленский перед встречей партнеров в Дании: Чем больше оружия, тем ближе мир

Президент Владимир Зеленский перед встречей министров обороны государств-партнеров Украины в Дании призвал к дальнейшей поддержке нашей страны оружием и финансами для прекращения войны.

Источник: глава государства в вечернем видеообращении 10 августа

Прямая речь: "Завтра (11 августа) в Копенгагене начинает работу конференция на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Будет обсуждаться дальнейшая поддержка нашего государства в этой войне, в том числе оружием.

Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что только обеспечением проигрыша России на поле боя, только российскими потерями – военными, политическими, экономическими – можно приблизить возвращение безопасности для Украины и всей Европы.

Чем больше оружия получает Украина, чем больше военно-технической и финансовой поддержки, тем быстрее и наши люди, и все европейцы снова смогут ощутить покой и стабильность жизни".

Детали: Президент также сказал, что ответ на вопрос "когда закончится война?" зависит от потерь, которые несет Россия.

"Если почти 43 тысяч погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить", – добавил Зеленский.

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Справка: В Копенгагене на этой неделе пройдет конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны, она станет продолжением и расширением формата "Рамштайн" по военной помощи Украине.