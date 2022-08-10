Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский перед встречей партнеров в Дании: Чем больше оружия, тем ближе мир

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 23:55
Оружие на фронте, иллюстративное фото от Генштаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский перед встречей министров обороны государств-партнеров Украины в Дании призвал к дальнейшей поддержке нашей страны оружием и финансами для прекращения войны.

Источник: глава государства в вечернем видеообращении 10 августа

Прямая речь: "Завтра (11 августа) в Копенгагене начинает работу конференция на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Будет обсуждаться дальнейшая поддержка нашего государства в этой войне, в том числе оружием.

Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что только обеспечением проигрыша России на поле боя, только российскими потерями – военными, политическими, экономическими – можно приблизить возвращение безопасности для Украины и всей Европы.

Чем больше оружия получает Украина, чем больше военно-технической и финансовой поддержки, тем быстрее и наши люди, и все европейцы снова смогут ощутить покой и стабильность жизни".

Детали: Президент также сказал, что ответ на вопрос "когда закончится война?" зависит от потерь, которые несет Россия.

"Если почти 43 тысяч погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить", – добавил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: В Копенгагене на этой неделе пройдет конференция североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны, она станет продолжением и расширением формата "Рамштайн" по военной помощи Украине.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Зеленскийоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

По Никопольскому району – 120 прилетов "Градов": 3 погибших

На военном аэродроме, который Беларусь отдала РФ, слышны взрывы – СМИ

ВСУ уничтожили пункт управления вражеской армии – командование "Юг"

видеоЗеленский: Оккупанты чувствуют, что пора бежать из Херсона

фотоРоссия лишилась на аэродроме в Крыму 9 самолетов – есть спутниковые снимки

Украина договорилась со Швейцарией о представительстве интересов в РФ. Москва против

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Оккупанты чувствуют, что пора бежать из Херсона
Россия лишилась на аэродроме в Крыму 9 самолетов – есть спутниковые снимки
"Шах, мат, Слава Украине!": Зеленский поздравил женскую сборную с победой на Олимпиаде
Последние новости
11:12
Результаты основной сессии НМТ: 200 баллов по математике набрали почти 6 тысяч человек
11:02
29 за доллар уже не будет? Что может произойти с курсом гривни после войны
10:52
Министр обороны Резников: У нас с оружием, как говорит Залужный, "разносортица". Но берем все, что можем
10:52
Министр обороны Польши: мы не ослабили свою обороноспособность, помогая Украине
10:48
видеоПод Москвой горела воинская часть со срочниками – СМИ
10:46
Подрыв моста возле Чонгара не остановил бы наступление из Крыма – Резников
10:30
Глава Ryanair: эра авиабилетов по 10 евро закончилась
10:18
"Провел 5 дней в карцере". История 18-летнего активиста из Приморска, который вырвался из-под оккупации
10:05
Посольство РФ в Латвии отказывается вешать табличку с названием улицы Независимости Украины
09:58
Юристы Маска хотят допросить на суде сотрудников Twitter – СМИ
Все новости...