Сумщина: росіяни за день випустили близько 200 мін та снарядів по громадах

За день 10 серпня росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по територіях громад Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Окупанти стріляли по Білопільській, Краснопільській, Новослобідській, Сумській і Хотінській громадах, загалом випустили близько 200 мін та снарядів.

Використовували також стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах.

"Наразі більшість проблем усунута", – зазначив Живицький.

У селі Радьківка Сумської громади пошкоджені приватні будинки мирних мешканців.

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У Славгороді, що на Краснопільщині, теж пошкоджені оселі цивільних людей, уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств.

За словами голови ОВА, постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.