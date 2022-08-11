Сумщина: росіяни за день випустили близько 200 мін та снарядів по громадах
За день 10 серпня росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по територіях громад Сумської області.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Окупанти стріляли по Білопільській, Краснопільській, Новослобідській, Сумській і Хотінській громадах, загалом випустили близько 200 мін та снарядів.
Використовували також стрілецьку зброю.
Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах.
"Наразі більшість проблем усунута", – зазначив Живицький.
У селі Радьківка Сумської громади пошкоджені приватні будинки мирних мешканців.
У Славгороді, що на Краснопільщині, теж пошкоджені оселі цивільних людей, уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств.
За словами голови ОВА, постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.