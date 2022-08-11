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Сумщина: россияне за день выпустили около 200 мин и снарядов по общинам

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 августа 2022, 00:37
фото: telegram Живицкого

В день 10 августа россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям общин Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Оккупанты стреляли по Белопольской, Краснопольской, Новослободской, Сумской и Хотинской общинах, в общей сложности выпустили около 200 мин и снарядов.

Использовали также стрелковое оружие.

В результате обстрелов временно без газа оставались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской общинах.

"Сейчас большинство проблем устранено", – отметил Живицкий.

В селе Радьковка Сумской общины повреждены частные дома мирных жителей.

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В Славгороде Краснопольщины тоже повреждены дома гражданских людей, уточняется информация об убытках фермерских хозяйств.

По словам главы ОВА, пострадавших в результате этих обстрелов нет.

 
 

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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