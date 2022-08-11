Сумщина: россияне за день выпустили около 200 мин и снарядов по общинам
В день 10 августа россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям общин Сумской области.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: Оккупанты стреляли по Белопольской, Краснопольской, Новослободской, Сумской и Хотинской общинах, в общей сложности выпустили около 200 мин и снарядов.
Использовали также стрелковое оружие.
В результате обстрелов временно без газа оставались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской общинах.
"Сейчас большинство проблем устранено", – отметил Живицкий.
В селе Радьковка Сумской общины повреждены частные дома мирных жителей.
В Славгороде Краснопольщины тоже повреждены дома гражданских людей, уточняется информация об убытках фермерских хозяйств.
По словам главы ОВА, пострадавших в результате этих обстрелов нет.