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Сумщина: россияне за день выпустили около 200 мин и снарядов по общинам

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 августа 2022, 00:37
Сумщина: россияне за день выпустили около 200 мин и снарядов по общинам
фото: telegram Живицкого

В день 10 августа россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям общин Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Оккупанты стреляли по Белопольской, Краснопольской, Новослободской, Сумской и Хотинской общинах, в общей сложности выпустили около 200 мин и снарядов.

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Использовали также стрелковое оружие.

В результате обстрелов временно без газа оставались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской общинах.

"Сейчас большинство проблем устранено", – отметил Живицкий.

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В селе Радьковка Сумской общины повреждены частные дома мирных жителей.

В Славгороде Краснопольщины тоже повреждены дома гражданских людей, уточняется информация об убытках фермерских хозяйств.

По словам главы ОВА, пострадавших в результате этих обстрелов нет.

 
 

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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