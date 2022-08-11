ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії – командування "Південь"

На південних рубежах українська армія завдала ударів по командних пунктах і пунктах управління ворожих військ.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом дня ворогом нанесено 8 авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення на випробування наших позицій. Міцно. Без втрат.

Важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Галіцинове. Без втрат і суттєвих руйнувань – влучання поза межами села.

Нами протягом бойового дня нанесено 6 авіаційних ударів. Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі".

Деталі: Двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі.

Двічі гелікоптерами уражено опорний пункт і скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська.

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При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний літальний апарат "Елерон-3" був збитий зенітно-ракетним підрозділом.

За результатами відпрацювання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають 41 загарбник, 3 гаубиці "Мста-Б", 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні результати дорозвідуються.

"В районі Новокам’янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ, а біля Червоного Маяка нашими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління. В Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів", – ідеться в повідомленні.

Вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму. 2 ракетних носії та 2 ВДК – на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 "Калібрів".