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ВСУ уничтожили пункт управления вражеской армии – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 августа 2022, 01:52

На южных рубежах украинская армия нанесла удары по командным пунктам и пунктам управления вражеских войск.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение дня врагом нанесено 8 авиационных ударов вертолетами и штурмовой авиацией вдоль линии столкновения на испытание наших позиций. Крепко. Без потерь.

Тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра обстреляно Галициново. Без потерь и существенных разрушений – попадание вне села.

Нами в течение боевого дня нанесено 6 авиационных ударов. Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и сосредочению живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе".

Детали: Дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и еще один центр техники в Баштанском районе.

Дважды вертолетами поражен опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеских войск.

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При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный летательный аппарат "Элерон-3" был сбит зенитно-ракетным подразделением.

По результатам отработки украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач потери врага составляют 41 захватчик, 3 гаубицы "Мста-Б", 7 единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные результаты дознаются.

"В районе Новокаменки нами нанесен огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ, а у Красного Маяка нашими усилиями 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальй десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка – склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море у побережья Крыма. 2 ракетных носителя и 2 ВДК – на боевом дежурстве. Изготовка к применению 16 "Калибров".

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Темы: Вооруженные силывойна
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