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Китай назвав США "головним винуватцем" війни в Україні

Ольга Глущенко Четвер, 11 серпня 2022, 06:10
Китай назвав США головним винуватцем війни в Україні
фото: Getty Images

Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій, назвав Штати "головним винуватцем" війни.

Джерело: посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей в інтерв’ю російському агентству ТАСС, цитує Reuters

Деталі: Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що "він заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві".

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"Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну", — сказав посол.

"Їхня (США – ред.) кінцева мета – виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій", – додав Чжан Ханьхуей.

Видання зазначає, що слова посла схожі на одне з виправдань Росії щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.

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Теми: КитайСШАвійна
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