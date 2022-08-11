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Китай назвал США "главным виновником" войны в Украине

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 августа 2022, 06:10
Китай назвал США главным виновником войны в Украине
фото: Getty Images

Китай, рассматриваемый Россией как союзник после введения Западом санкций, назвал Штаты "главным виновником" войны.

Источник: посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью российскому агентству ТАСС, цитирует Reuters

Детали: Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что "он загоняет Россию в угол из-за неоднократных расширений оборонного альянса НАТО и поддержки сил, стремящихся интегрировать Украину в Европейский Союз в противовес Москве".

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"Как инициатор и главный виновник украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции против России, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину", - сказал посол.

"Их (США – ред.) конечная цель – истощить и раздавить Россию длительной войной и дубинкой санкций", – добавил Чжан Ханьхуэй.

Издание отмечает, что слова посла похожи на одно из оправданий России по поводу ее вторжения в Украину, которое привело к тысячам смертей и опустошению целых городов, а также заставило более четверти населения покинуть свои дома.

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Темы: КитайСШАвойна
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