По Нікопольському району – 120 прильотів "Градів": 3 загиблих

На Дніпропетровщині внаслідок нічного обстрілу загинули 3 людини, ще 9 – було поранено, серед них 13-та дитина

Джерело: голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram

Деталі: За даними голови ОВА, російська армія атакувала чотири райони області.

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Нічна російська атака на область забрала життя 3-х людей (спочатку повідомлялось про 2 загиблих, пізніше Резніченко повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого), 9 поранені, 4-ро з них у лікарні.

Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів". Було зафіксовано 120 прильотів.У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

Пошкоджено 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан.

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