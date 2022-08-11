По Никопольскому району – 120 прилетов "Градов": 3 погибших

На Днепропетровщине в результате ночного обстрела погибли 3 человека, еще 9 – были ранены, среди них 13-й ребенок

Источник: глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Детали: По данным главы ОВА, российская армия атаковала четыре района области.

Ночная российская атака на область унесла жизни 3-х человек (сначала сообщалось о 2 погибших, позже Резниченко сообщил, что спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего), 9 ранены, 4 из них в больнице.

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В городе изуродовано более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.

Повреждены 3 школы, несколько магазинов, гаражи и машины. Перебита линия электропередач. Без света более 6000 никопольчан.

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