Глава МЗС Латвії: поїздки в Європу - не спадкове і божественне право росіян

Громадяни Росії не повинні відвідувати Європу, поки РФ продовжує свою агресію в Україні.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, повідомляє "Європейська правда".

"Поїздки до Європи чи будь-якої іншої цивілізованої країни для росіян - не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, доки Росія продовжує свою агресію", - написав Ринкевич у своєму Twitter.

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Він закликав чинити тиск на громадськість РФ, зупинивши видачу віз.

"Один із кроків, щоб зупинити Росію, - те, що широка громадськість відчує наслідки санкцій та заборони на поїздки", - зазначив дипломат.

Travel to Europe or any other civilised country for Russians is not an inherited and divine right but a privilege that should not be enjoyed while Russia continues its aggression



One step to stop Russia is that general public feels effects of sanctions and travel ban #visaban ВІДЕО ДНЯ August 10, 2022

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

У Єврокомісії заявили, що готові йти далі у справі запровадження нових санкцій проти РФ, але це компетенція держав-членів.