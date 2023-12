Глава МИД Латвии: поездки в Европу – не наследственное и божественное право россиян

Граждане России не должны посещать Европу, пока РФ продолжает агрессию в Украине.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает "Европейская правда".

"Поездки в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян - не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока Россия продолжает свою агрессию", - написал Рынкевич в своем Twitter.

Он призвал оказывать давление на общественность РФ, остановив выдачу виз.

"Один из шагов, чтобы остановить Россию - то, что широкая общественность ощутит последствия санкций и запрета на поездки", - отметил дипломат.

Travel to Europe or any other civilised country for Russians is not an inherited and divine right but a privilege that should not be enjoyed while Russia continues its aggression



One step to stop Russia is that general public feels effects of sanctions and travel ban #visaban