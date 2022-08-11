Глава МИД Латвии: поездки в Европу – не наследственное и божественное право россиян

Граждане России не должны посещать Европу, пока РФ продолжает агрессию в Украине.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает "Европейская правда".

"Поездки в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян - не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока Россия продолжает свою агрессию", - написал Рынкевич в своем Twitter.

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Он призвал оказывать давление на общественность РФ, остановив выдачу виз.

"Один из шагов, чтобы остановить Россию - то, что широкая общественность ощутит последствия санкций и запрета на поездки", - отметил дипломат.

Travel to Europe or any other civilised country for Russians is not an inherited and divine right but a privilege that should not be enjoyed while Russia continues its aggression



One step to stop Russia is that general public feels effects of sanctions and travel ban #visaban ВИДЕО ДНЯ August 10, 2022

Министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липовский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также выступает за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

В Еврокомиссии заявили, что готовы идти дальше по делу о введении новых санкций против РФ, но это компетенция государств-членов.