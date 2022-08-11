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На Луганщині ЗСУ відбили штурм ворога з восьми напрямків, бої тривають - Гайдай

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 08:42
На Луганщині ЗСУ відбили штурм ворога з восьми напрямків, бої тривають - Гайдай
ілюстративне фото ЗСУ

На Луганщині російські війська безуспішно штурмували за вісьмома напрямками, але під тиском ЗСУ повсюди відступили. Ще на трьох ділянках тривають бої.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram

Деталі: Лише за минулу ніч, за даними очільника Луганщини, ворог випустив 12 ракет, здійснено 16 обстрілів зі ствольної артилерії, ще два – із реактивної.

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Теми: Луганська областьвійна
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