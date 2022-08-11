На Луганщині ЗСУ відбили штурм ворога з восьми напрямків, бої тривають - Гайдай
Четвер, 11 серпня 2022, 08:42
На Луганщині російські війська безуспішно штурмували за вісьмома напрямками, але під тиском ЗСУ повсюди відступили. Ще на трьох ділянках тривають бої.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram
Деталі: Лише за минулу ніч, за даними очільника Луганщини, ворог випустив 12 ракет, здійснено 16 обстрілів зі ствольної артилерії, ще два – із реактивної.
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