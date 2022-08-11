В Луганской области ВСУ отразили штурм врага по восьми направлениям, бои продолжаются - Гайдай
Четверг, 11 августа 2022, 08:42
В Луганской области российские войска безуспешно штурмовали по восьми направлениям, но под давлением ВСУ повсюду отступили. Еще на трех участках продолжаются бои.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Детали: Только за минувшую ночь, по данным главы Луганщины, враг выпустил 12 ракет, совершено 16 обстрелов из ствольной артиллерии, еще два – из реактивной.
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