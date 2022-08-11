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В Луганской области ВСУ отразили штурм врага по восьми направлениям, бои продолжаются - Гайдай

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 августа 2022, 08:42
иллюстративное фото ВСУ

В Луганской области российские войска безуспешно штурмовали по восьми направлениям, но под давлением ВСУ повсюду отступили. Еще на трех участках продолжаются бои.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Детали: Только за минувшую ночь, по данным главы Луганщины, враг выпустил 12 ракет, совершено 16 обстрелов из ствольной артиллерии, еще два – из реактивной.

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Темы: Луганская областьвойна
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