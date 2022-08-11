ЗСУ знищили вже 43 тисячі російських окупантів - Генштаб
Четвер, 11 серпня 2022, 08:50
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила загиблими вже 43 тисячі військових.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1846 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14) од,
- артилерійських систем – 974 (+3) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 134 (+1) од,
- літаків– 232 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилаті ракети - 185 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од,
- спеціальна техніка - 90 (+1).
Вказано, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.
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