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ЗСУ знищили вже 43 тисячі російських окупантів - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 08:50
ЗСУ знищили вже 43 тисячі російських окупантів - Генштаб
ілюстративне фото Повітряних сил ЗСУ

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила загиблими вже 43 тисячі військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 43000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1846 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14) од,
  • артилерійських систем – 974 (+3) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 134 (+1) од,
  • літаків– 232 (+0) од,
  • гелікоптерів – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
  • крилаті ракети - 185 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 90 (+1).

Вказано, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

Теми: війна
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