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ВСУ уничтожили уже 43 тысячи российских оккупантов - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 августа 2022, 08:50
ВСУ уничтожили уже 43 тысячи российских оккупантов - Генштаб
иллюстративное фото Воздушных сил ВСУ

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла погибшими уже 43 тысячи военных.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 43000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1846 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 974 (+3) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 134 (+1) ед,
  • самолетов – 232 (+0) ед,
  • вертолетов – 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6),
  • крылатые ракеты – 185 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13) ед,
  • специальная техника – 90 (+1).

Указано, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

Темы: война
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