ВСУ уничтожили уже 43 тысячи российских оккупантов - Генштаб

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла погибшими уже 43 тысячи военных.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 43000 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1846 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14) ед,

артиллерийских систем – 974 (+3) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 134 (+1) ед,

самолетов – 232 (+0) ед,

вертолетов – 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6),

крылатые ракеты – 185 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13) ед,

специальная техника – 90 (+1).

Указано, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.