ВСУ уничтожили уже 43 тысячи российских оккупантов - Генштаб
Четверг, 11 августа 2022, 08:50
С начала полномасштабной войны российская армия потеряла погибшими уже 43 тысячи военных.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 43000 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1846 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 974 (+3) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средства ПВО - 134 (+1) ед,
- самолетов – 232 (+0) ед,
- вертолетов – 193 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6),
- крылатые ракеты – 185 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13) ед,
- специальная техника – 90 (+1).
Указано, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.