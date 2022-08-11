Розвідка Британії розповіла про проблеми РФ з експортом зброї через війну

Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бронетехніку через винятковий попит на озброєння власних сил в Україні та посилення впливу західних санкцій.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що Білорусь нещодавно оприлюднила подробиці про новий, модернізований всередині країни основний бойовий танк Т-72Б.

Білорусь, ймовірно, розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації, щодо якої був контракт з російською державною компанією "Уралвагонзавод".

"Росія довгий час вважала оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал нині перебуває під значним тиском, а довіра до багатьох її систем озброєння була підірвана через їхній зв'язок з поганою ефективністю російських військ у війні в Україні," - заявила британська розвідка.

Напередодні британське відомство повідомляло, що Росія створила новий армійський корпус для війни в Україні, однак навряд чи зможе набрати до нього необхідну кількість людей.

9 серпня британська розвідка повідомила, що Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєве просування на Донеччині.