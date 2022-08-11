Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії розповіла про проблеми РФ з експортом зброї через війну

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 09:07

Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бронетехніку через винятковий попит на озброєння власних сил в Україні та посилення впливу західних санкцій.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що Білорусь нещодавно оприлюднила подробиці про новий, модернізований всередині країни основний бойовий танк Т-72Б. 

Білорусь, ймовірно, розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації, щодо якої був контракт з російською державною компанією "Уралвагонзавод".

"Росія довгий час вважала оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал нині перебуває під значним тиском, а довіра до багатьох її систем озброєння була підірвана через їхній зв'язок з поганою ефективністю російських військ у війні в Україні," - заявила британська розвідка.

Напередодні британське відомство повідомляло, що Росія створила новий армійський корпус для війни в Україні, однак навряд чи зможе набрати до нього необхідну кількість людей.

9 серпня британська розвідка повідомила, що Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєве просування на Донеччині.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: розвідкаВелика Британія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоРосіяни 4 рази за день обстріляли ЗАЕС і околиці – Енергоатом

У Росії до 40% військових, які планували війну проти України, перебувають під слідством – Генштаб

McDonald's буде поетапно відкривати ресторани в Україні

Спровокована аварія на ЗАЕС буде по суті застосуванням Росією ядерної зброї – Зеленський

фотоСтолична адвокатка продавала "липові" довідки чоловікам для виїзду за кордон

Естонія закриває в’їзд росіянам з чинними шенгенськими візами, з деякими винятками

Усі новини...
розвідка
Розвідка Британії сумнівається, що РФ укомплектує новий корпус для війни в Україні
Росія не змогла забезпечити суттєве просування на Донеччині – розвідка Британії
Непередбачувані "міни-метелики" РФ загрожують цивільним - розвідка Британії
Останні новини
19:29
Міністр оборони Британії: Путін навряд чи зможе захопити Україну
19:22
По всій Україні повітряна тривога
19:21
Британія готова тренувати більше українських військових, ніж планувала – міністр оборони
19:13
На конференції в Данії домовилися про понад €1,5 млрд допомоги Україні
18:56
Генштаб: Прорив не вдався, окупантів змусили тікати на Бахмутському напрямку
18:56
Подія дня: вибухи в Білорусі. Що сталось на аеродромі "Зябровка"
18:41
фото, відеоУ Мар’їнці авто поліції потрапило під обстріл під час евакуації цивільних, є поранені
18:35
АМКУ перевірить продавця чаїв Greenfield і TESS на причетність до Росії
18:33
У МЗС РФ відкинули пропозицію Швейцарії представляти інтереси України
18:30
У Німеччині й Австрії – скандал через продаж вин із Гітлером на етикетці
Усі новини...