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Розвідка Британії розповіла про проблеми РФ з експортом зброї через війну

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 09:07
Розвідка Британії розповіла про проблеми РФ з експортом зброї через війну

Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бронетехніку через винятковий попит на озброєння власних сил в Україні та посилення впливу західних санкцій.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що Білорусь нещодавно оприлюднила подробиці про новий, модернізований всередині країни основний бойовий танк Т-72Б. 

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Білорусь, ймовірно, розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації, щодо якої був контракт з російською державною компанією "Уралвагонзавод".

"Росія довгий час вважала оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал нині перебуває під значним тиском, а довіра до багатьох її систем озброєння була підірвана через їхній зв'язок з поганою ефективністю російських військ у війні в Україні," - заявила британська розвідка.

Напередодні британське відомство повідомляло, що Росія створила новий армійський корпус для війни в Україні, однак навряд чи зможе набрати до нього необхідну кількість людей.

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9 серпня британська розвідка повідомила, що Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєве просування на Донеччині.

Теми: розвідкаВелика Британія
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