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Разведка Британии рассказала о проблемах РФ с экспортом оружия из-за войны

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 09:07
Разведка Британии рассказала о проблемах РФ с экспортом оружия из-за войны

Россия вряд ли сможет выполнить некоторые экспортные заказы на бронетехнику из-за исключительного спроса на вооружение собственных сил в Украине и усиление влияния западных санкций.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в четверг, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что Беларусь недавно обнародовала подробности о новом, модернизированном внутри страны основном боевом танке Т-72Б.

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Беларусь, вероятно, разработала это альтернативное решение вместо программы модификации, по которой был контракт с российской государственной компанией "Уралвагонзавод".

"Россия долгое время считала оборонную промышленность одним из своих важнейших экспортных успехов. Однако ее военно-промышленный потенциал сейчас находится под значительным давлением, а доверие ко многим ее системам вооружения было подорвано из-за их связи с плохой эффективностью российских войск в войне в Украине," – заявила британская разведка.

Накануне британское ведомство сообщало, что Россия создала новый армейский корпус для войны в Украине, однако вряд ли сможет набрать в него необходимое количество людей.

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9 августа британская разведка сообщила, что Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение в Донецкой области.

Темы: разведкаВеликобритания
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