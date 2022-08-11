Разведка Британии рассказала о проблемах РФ с экспортом оружия из-за войны

Россия вряд ли сможет выполнить некоторые экспортные заказы на бронетехнику из-за исключительного спроса на вооружение собственных сил в Украине и усиление влияния западных санкций.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в четверг, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что Беларусь недавно обнародовала подробности о новом, модернизированном внутри страны основном боевом танке Т-72Б.

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Беларусь, вероятно, разработала это альтернативное решение вместо программы модификации, по которой был контракт с российской государственной компанией "Уралвагонзавод".

"Россия долгое время считала оборонную промышленность одним из своих важнейших экспортных успехов. Однако ее военно-промышленный потенциал сейчас находится под значительным давлением, а доверие ко многим ее системам вооружения было подорвано из-за их связи с плохой эффективностью российских войск в войне в Украине," – заявила британская разведка.

Накануне британское ведомство сообщало, что Россия создала новый армейский корпус для войны в Украине, однако вряд ли сможет набрать в него необходимое количество людей.

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9 августа британская разведка сообщила, что Россия не смогла создать боеспособную боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение в Донецкой области.