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Посольство РФ у Латвії відмовляється почепити табличку з назвою вулиці Незалежності України

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 10:05
посольство РФ у Латвії. фото з Facebook

Посольство РФ у Ризі відмовляється замінити табличку з назвою вулиці через п'ять місяців після того, як її перейменували на "Незалежності України", але місцева влада не може оштрафувати дипмісію через Віденську конвенцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Рішення змінити назву вулиці Антоніяс на ділянці між бульваром Калпака та вулицею Реріха Ризька дума ухвалила ще 10 березня. Передбачалося, що протягом двох місяців на ділянці мають бути розміщені нові покажчики, а протягом одного місяця Ризька дума має змінити адреси об'єктів. Самоврядування своєчасно виготовило таблички з назвами вулиць та передало їх до консульського відділу Міністерства закордонних справ, щоб той попросив посольство РФ їх ​​встановити.

Через три місяці після рішення перейменувати вулицю посольство так і не виконало прохання – через це ризьке самоврядування повідомило міністерство. У МЗС підтвердили, що в межах своєї компетенції комунікують із дипломатичними представництвами та офіційно поінформували посольство Росії, а також відправили нові таблички з назвою вулиці.

Російське посольство у Латвії поінформоване про зміну назви вулиці та офіційну адресу посольства. Також посольство отримало вказівки змінити адресні таблички.

"При цьому на посольство Росії, як і на інші дипломатичні представництва, поширюється дипломатичний імунітет, передбачений Віденською конвенцією про дипломатичні відносини 1961 року. Питання вирішується з дотриманням положень Віденської конвенції", - пояснюють у МЗС.

Незважаючи на те, що адресні таблички не змінилися, порталу Delfi відомо, що поштові посилки посольство отримує вже на нову адресу – на вулицю Незалежності України, 2.

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Вже повідомлялося, що рішення перейменувати ділянку вулиці Антоніяс, де знаходиться посольство РФ у Латвії, було ухвалено з метою підтримати суверенітет та територіальну цілісність України, а також боротьбу українського народу за незалежність.

Так само вчинили і у Вільнюсі — там вулицю, на якій знаходиться посольство Росії, перейменували на "вулицю Героїв України".

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Теми: ЛатвіяРосія
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