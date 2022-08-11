Посольство РФ в Латвии отказывается вешать табличку с названием улицы Независимости Украины

Посольство РФ в Риге отказывается заменить табличку с названием улицы через пять месяцев после того, как ее переименовали в "Независимости Украины", но местные власти не могут оштрафовать дипмиссию из-за Венской конвенции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Решение изменить название улицы Антонияс на участке между бульваром Калпака и улицей Рериха Рижская дума приняла еще 10 марта. Предполагалось, что в течение двух месяцев на участке должны быть размещены новые указатели, а в течение месяца Рижская дума должна изменить адреса объектов. Самоуправление своевременно изготовило таблички с названиями улиц и передало их в консульский отдел Министерства иностранных дел, чтобы тот попросил посольство РФ их установить.

Через три месяца после решения переименовать улицу посольство так и не выполнило просьбу – об этом рижское самоуправление сообщило в министерство. В МИДе подтвердили, что в рамках своей компетенции коммуницируют с дипломатическими представительствами и официально проинформировали посольство России, а также отправили новые таблички с названием улицы.

Российское посольство в Латвии проинформировано об изменении названия улицы и официальном адресе посольства. Также посольство получило указание сменить адресные таблички.

"При этом на посольство России, как и на другие дипломатические представительства, распространяется дипломатический иммунитет, предусмотренный Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Вопрос решается с соблюдением положений Венской конвенции", – объясняют в МИД.

Несмотря на то, что адресные таблички не изменились, порталу Delfi известно, что почтовые посылки посольство получает уже на новый адрес – улицу Независимости Украины, 2.

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Уже сообщалось, что решение переименовать участок улицы Антонияс, где находится посольство РФ в Латвии, было принято с целью поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также борьбу украинского народа за независимость.

Так же поступили и в Вильнюсе - там улицу, на которой находится посольство России, переименовали в "улицу Героев Украины".