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Міністр оборони Польщі: ми не послабили свою обороноздатність, допомагаючи Україні

Четвер, 11 серпня 2022, 10:52

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запевняє, що його країна не послабила свою обороноздатність, надаючи військове обладнання Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю часопису Niedziela, повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що Польща стоїть на боці України і розраховує на її перемогу. "Російські війська мають бути розгромлені та вибиті з українських земель. Ми не ведемо переговори з такими людьми, як Путін, ми не релятивізуємо звірства, ми не можемо зробити цю війну "звичною" у нашій свідомості", — заявив Блащак.

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На запитання, чи не передала Польща Україні занадто багато зброї, глава Міноборони сказав, що "ми не робили нічого, що могло б знизити нашу обороноздатність і порушити гарантії безпеки". Він підкреслив, що передача Україні військової техніки є "нашим історичним обов'язком".

"Український народ усіма силами бореться за свою свободу, Польщу та Європу, а також за спільні цінності та майбутнє без "російського чобота". Ми маємо допомогти їм: військово, політично, дипломатично та соціально", – сказав міністр.

На запитання, що Польща отримає чи купить на пільгових умовах в обмін на поставлені в Україну танки Т-72 і Pt-91 Twardy, глава Міноборони сказав: "Міністерства оборони Польщі та Німеччини досі ведуть діалог щодо механізму компенсації". Він визнав, що Польща поки не отримала "задовільних пропозицій".

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Блащак запевнив, що прогалини, які утворилися завдяки поставкам українській армії, будуть заповнені. "Тому ми замовили 116 вживаних танків Abrams, хоча раніше у мене був підписаний контракт на 250 з них в останній версії. Тому ми також плануємо контракти на корейські танки K2, гармати-гаубиці K9 і літаки FA-50", – пояснив він.

Він повідомив, що "вартість польської допомоги Україні вже перевищує 1,7 млрд доларів". "Ми знаходимося в авангарді країн, які підтримують Україну, і віримо, що це в інтересах Польщі", – наголосив він.

Міністр додав, що польська оборонна промисловість "здатна виробляти конкурентоспроможну, якісну та ефективну зброю". "Польські зенітні установки Piorun, гаубиці Krab  і гвинтівки Grot дуже високо оцінені українськими військовими", – сказав очільник Міноборони, що, на його думку, є найкращою рекомендацією.

"Ми чекаємо на польські бойові машини Borsuk, на винищувачі танків Ottokar Brzoza, на кораблі Miecznik", – додав він.

Як повідомлялося, у Військовому навчальному центрі Сухопутних військ у Познані почалися тренування польських солдатів на танках Abrams – їх Варшава закупила для поповнення своїх запасів після передачі радянської техніки Україні.

Теми: Польщаармія
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