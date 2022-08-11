Министр обороны Польши: мы не ослабили свою обороноспособность, помогая Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак уверяет, что его страна не ослабила свою обороноспособность, предоставляя военное оборудование Украине.

Об этом он сказал в интервью журналу Niedziela, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что Польша стоит на стороне Украины и рассчитывает на ее победу. "Российские войска должны быть разгромлены и выбиты из украинских земель. Мы не ведем переговоры с такими людьми, как Путин, мы не релятивизируем зверства, мы не можем сделать эту войну "привычной" в нашем сознании", - заявил Блащак.

На вопрос, не передала ли Польша Украине слишком много оружия, глава Минобороны сказал, что "мы не делали ничего, что могло бы снизить нашу обороноспособность и нарушить гарантии безопасности". Он подчеркнул, что передача Украине военной техники является "нашим историческим долгом".

"Украинский народ всеми силами борется за свою свободу, за Польшу и Европу, а также за общие ценности и будущее без "русского сапога". Мы должны помочь им: военно, политически, дипломатически и социально", - сказал министр.

На вопрос, что Польша получит или купит на льготных условиях в обмен на поставленные в Украину танки Т-72 и Pt-91 Twardy, глава Минобороны сказал: "Министерства обороны Польши и Германии до сих пор ведут диалог по механизму компенсации". Он признал, что Польша пока не получила "удовлетворительных предложений".

Блащак заверил, что пробелы, образовавшиеся благодаря поставкам украинской армии, будут восполнены. "Поэтому мы заказали 116 б/у танков Abrams, хотя раньше у меня был подписан контракт на 250 из них в последней версии. Поэтому мы также планируем контракты на корейские танки K2, пушки-гаубицы K9 и самолеты FA-50", - пояснил он.

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Он сообщил, что "стоимость польской помощи Украине уже превышает 1,7 млрд долларов". "Мы находимся в авангарде стран, поддерживающих Украину, и верим, что это в интересах Польши", – подчеркнул он.

Министр добавил, что польская оборонная промышленность "способна производить конкурентоспособное, качественное и эффективное оружие". "Польские зенитные установки Piorun, гаубицы Krab и винтовки Grot очень высоко оценены украинскими военными", – сказал глава Минобороны, что, по его мнению, является лучшей рекомендацией.

"Мы ждем польских боевых машин Borsuk, истребителей танков Ottokar Brzoza, на корабле Miecznik", - добавил он.

Как сообщалось, в Военном учебном центре Сухопутных войск в Познани началась тренировка польских солдат на танках Abrams – их Варшава закупила для пополнения своих запасов после передачи советской техники Украине.