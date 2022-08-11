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В окупованому Маріуполі бунтують комунальники: вимагають зарплату

Ірина БалачукЧетвер, 11 серпня 2022, 11:22
В окупованому Маріуполі бунтують комунальники: вимагають зарплату
Скриншот з відео

10 серпня працівники комунального підприємства "Маріупольводоканал" відмовилися виходити на роботу через те, що їм не видали зарплату.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно Маріупольська міська рада: "Назріває бунт! У окупованому Маріуполі протестують співробітники Міськводоканалу. Причина – відсутність заробітної плати".

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Деталі: Міськрада опублікувала відео, ймовірно, зняте одним з працівників, який говорить, що комунальники не виходять на роботу, техніка з території КП не виїжджає, бо люди вимагають зарплату.

У міськраді додали, що окупанти, які звикли до рабського менталітету росіян, в Україні прорахувалися, адже "маріупольці мають гідність та звикли до поваги своєї праці".

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Теми: Маріупольокупація
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