Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Маріуполі бунтують комунальники: вимагають зарплату

Ірина БалачукЧетвер, 11 серпня 2022, 11:22
Скриншот з відео

10 серпня працівники комунального підприємства "Маріупольводоканал" відмовилися виходити на роботу через те, що їм не видали зарплату.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно Маріупольська міська рада: "Назріває бунт! У окупованому Маріуполі протестують співробітники Міськводоканалу. Причина – відсутність заробітної плати".

Деталі: Міськрада опублікувала відео, ймовірно, зняте одним з працівників, який говорить, що комунальники не виходять на роботу, техніка з території КП не виїжджає, бо люди вимагають зарплату.

У міськраді додали, що окупанти, які звикли до рабського менталітету росіян, в Україні прорахувалися, адже "маріупольці мають гідність та звикли до поваги своєї праці".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Маріупольокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують

США підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

оновленоРосіяни 4 рази за день обстріляли ЗАЕС і околиці – Енергоатом

У Росії до 40% військових, які планували війну проти України, перебувають під слідством – Генштаб

McDonald's буде поетапно відкривати ресторани в Україні

Спровокована аварія на ЗАЕС буде по суті застосуванням Росією ядерної зброї – Зеленський

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти хочуть влаштувати "судилище" в Маріуполі на День незалежності - мер
У Маріуполі бунт через відсутність зарплат – Андрющенко
До Києва привезли ще 16 загиблих захисників Маріуполя
Останні новини
21:37
фотоПутін послав Медведєва в Україну, і той приїхав
21:32
Україна підтвердила відновлення транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини
21:23
Туреччина почала видавати кримським татарам довгостроковий дозвіл на проживання
21:16
Ціни на електроенергію в Європі досягли нового рекорду
21:08
У Мінкульті розповіли, коли демонтують радянський герб зі щита "Батьківщини-матері"
21:00
НБУ забрав ліцензію у ще однієї мережі обмінників
20:58
У ВР пропонують позбавити "Енергоатом" ліцензії через втрату контролю над ЗАЕС
20:35
Після оголошення Росії спонсором тероризму Сейм Латвії зазнав кібератаки
20:18
Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують
20:05
УВАГАЗбір на "Армію дронів". Звернення Михайла Ткача
Усі новини...