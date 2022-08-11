В окупованому Маріуполі бунтують комунальники: вимагають зарплату

10 серпня працівники комунального підприємства "Маріупольводоканал" відмовилися виходити на роботу через те, що їм не видали зарплату.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно Маріупольська міська рада: "Назріває бунт! У окупованому Маріуполі протестують співробітники Міськводоканалу. Причина – відсутність заробітної плати".

Деталі: Міськрада опублікувала відео, ймовірно, зняте одним з працівників, який говорить, що комунальники не виходять на роботу, техніка з території КП не виїжджає, бо люди вимагають зарплату.

Маріупольські комунальники, які не отримали обіцяну зарплату, відмовилися виходити на роботу. Відео з Telegram-каналу Маріупольської міськради pic.twitter.com/SSevgi4APV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2022

У міськраді додали, що окупанти, які звикли до рабського менталітету росіян, в Україні прорахувалися, адже "маріупольці мають гідність та звикли до поваги своєї праці".