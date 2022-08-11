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В оккупированном Мариуполе бунтуют коммунальщики: требуют зарплату

Ирина БалачукЧетверг, 11 августа 2022, 11:22
Скриншот из видео

10 августа работники коммунального предприятия "Мариупольводоканал" отказались выходить на работу из-за того, что им не выдали зарплату.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно Мариупольский городской совет: "Назревает бунт! В оккупированном Мариуполе протестуют сотрудники Горводоканала. Причина – отсутствие заработной платы".

Детали: Горсовет опубликовал видео, вероятно, снятое одним из работников, который говорит, что коммунальщики не выходят на работу, техника с территории КП не выезжает, потому что люди требуют зарплату.

В горсовете добавили, что оккупанты, привыкшие к рабскому менталитету россиян, в Украине просчитались, поскольку "мариупольцы имеют достоинство и привыкли, что их труд уважают".

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Темы: Мариупольоккупация
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