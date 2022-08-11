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Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 12:08

У четвер, 11 серпня, сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу латвійського сейму.

У заяві парламенту міститься заклик до країн ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

"Росія протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами - прямо та опосередковано - як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як виконавець, наприклад, отруєння родини Скрипалів або збиття рейсу MH17. 

Зараз Росія застосувала таку ж безжалісну, аморальну та незаконну тактику в Україні, оскільки вона використовує неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси і з непропорційною жорстокістю завдає ударів по цивільних особах та громадських місцях", - підкреслив Ріхардс Колс, голова комітету закордонних справ латвійського парламенту.

Він додав: щоб досягти цілей своєї незаконної, агресивної війни, Росія прагне залякати і деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати функціонування держави, щоб окупувати Україну.

У заяві депутати зазначають, що з моменту військового нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, а понад 5 мільйонів - покинути свою країну. 

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За цей час низка доповідей правозахисних організацій та міжнародних місій спостерігачів задокументували звірства, вчинені російськими військами проти українського цивільного населення, включаючи тортури, зґвалтування, вбивства та масове утримання цивільних осіб у так званих фільтраційних центрах, а також масові депортації, йдеться у заяві.

Нагадаємо, у Сенаті США тиснуть на адміністрацію Байдена для визнання Росії спонсором тероризму.

Сенат США наприкінці липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Державний департамент США несе відповідальність за визнання країн державами-спонсорами тероризму.

Росія пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом.

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Теми: ЛатвіяРосіятероризм
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