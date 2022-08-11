Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма

В четверг, 11 августа, сейм Латвии утвердил заявление по поводу целенаправленных военных атак России против мирного населения в Украине, признав насилие России против гражданских терроризмом, а Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу латвийского сейма.

В заявлении парламента содержится призыв к странам ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.

"Россия на протяжении многих лет поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами – прямо и косвенно – как крупнейший поставщик оружия для режима Асада в Сирии и как исполнитель, например, отравления семьи Скрипалей или сбивания рейса MH17.

Сейчас Россия применила такую ​​же безжалостную, безнравственную и незаконную тактику в Украине, поскольку она использует неточное и международно запрещенное оружие и боеприпасы и с непропорциональной жестокостью наносит удары по гражданским лицам и общественным местам", - подчеркнул Рихардс Колс, председатель комитета иностранных дел парламента.

Он добавил: чтобы достичь целей своей незаконной, агрессивной войны, Россия стремится запугать и деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать функционирование государства, чтобы оккупировать Украину.

В заявлении депутаты отмечают, что с момента военного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более 5 миллионов - покинуть свою страну.

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В настоящее время ряд докладов правозащитных организаций и международных миссий наблюдателей задокументировали зверства, совершенные российскими войсками против украинского гражданского населения, включая пытки, изнасилование, убийства и массовое содержание гражданских лиц в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации, говорится в заявлении.

Напомним, в Сенате США давят на администрацию Байдена для признания России спонсором терроризма.

Сенат США в конце июля единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Государственный департамент США несет ответственность за признание стран государствами-спонсорами терроризма.

Россия пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом.