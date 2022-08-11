УЗ запустила мобільний додаток для продажу квитків
Четвер, 11 серпня 2022, 12:29
Укрзалізниця оголосила про запуск мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.
Джерело: пресслужба компанії у Telegram
Деталі: За допомогою особистого кабінету в мобільному додатку можна придбати квитки на всі поїзди по Україні та оформити повернення квитків.
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Крім того, користувач отримуватиме сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда, а також матиме доступ до історії рейсів для швидких повторних замовлень. Додаток розроблений у партнерстві з Mastercard.
Дослівно: "Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market".
Передісторія: У червні стало відомо, що Укрзалізниця завершує розробку свого мобільного застосунку.
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