УЗ запустила мобільний додаток для продажу квитків

Укрзалізниця оголосила про запуск мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

Джерело: пресслужба компанії у Telegram

Деталі: За допомогою особистого кабінету в мобільному додатку можна придбати квитки на всі поїзди по Україні та оформити повернення квитків.

Крім того, користувач отримуватиме сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда, а також матиме доступ до історії рейсів для швидких повторних замовлень. Додаток розроблений у партнерстві з Mastercard.

Дослівно: "Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market".

Передісторія: У червні стало відомо, що Укрзалізниця завершує розробку свого мобільного застосунку.