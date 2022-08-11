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УЗ запустила мобільний додаток для продажу квитків

"Українська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 12:29
Додаток УЗ, пресслужба

Укрзалізниця оголосила про запуск мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

Джерело: пресслужба компанії у Telegram

Деталі: За допомогою особистого кабінету в мобільному додатку можна придбати квитки на всі поїзди по Україні та оформити повернення квитків.

Крім того, користувач отримуватиме сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда, а також матиме доступ до історії рейсів для швидких повторних замовлень. Додаток розроблений у партнерстві з Mastercard.

Дослівно: "Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market".

Передісторія: У червні стало відомо, що Укрзалізниця завершує розробку свого мобільного застосунку. 

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Теми: Укрзалізниця
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