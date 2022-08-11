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УЗ запустила мобильное приложение для продажи билетов

"Украинская правда"Четверг, 11 августа 2022, 12:29
Приложение УЗ, пресс-служба

Укрзализныця объявила о запуске мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.

Источник: пресс-служба компании в Telegram

Детали: С помощью личного кабинета в мобильном приложении можно купить билеты на все поезда по Украине и оформить возврат билетов.

Кроме того, пользователь будет получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда, а также будет иметь доступ к истории рейсов для быстрых повторных заказов. Приложение разработано в партнерстве с Mastercard.

Дословно: "Тестирование нового приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market".

Предыстория: В июне стало известно, что Укрзализныця завершает разработку своего мобильного приложения.

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Темы: Укрзализныця
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