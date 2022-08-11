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Повітряні сили збили два тактичних БПЛА і завдали 10 авіаударів по позиціях ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 12:43
ілюстративне фото

Зенітники Повітряних сил України минулої доби збили два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня, ударна авіація завдала більше десятка ударів по позиціях окупантів.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що 10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили два російські безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня.

На кількох напрямках ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала більше 10-ти групових авіаударів по скупченню живої сили, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ.

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Теми: війна
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