Повітряні сили збили два тактичних БПЛА і завдали 10 авіаударів по позиціях ворога

Зенітники Повітряних сил України минулої доби збили два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня, ударна авіація завдала більше десятка ударів по позиціях окупантів.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що 10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили два російські безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня.

На кількох напрямках ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала більше 10-ти групових авіаударів по скупченню живої сили, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ.