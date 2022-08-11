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Воздушные силы сбили два тактических БПЛА и нанесли 10 авиаударов по позициям врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 августа 2022, 12:43
Воздушные силы сбили два тактических БПЛА и нанесли 10 авиаударов по позициям врага
иллюстративное фото

Зенитники Воздушных сил Украины за минувшие сутки сбили два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня, ударная авиация нанесла более десятка ударов по позициям оккупантов.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Сообщается, что 10 августа на Луганском и Харьковском направлениях подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили два российских беспилотных аппарата оперативно-тактического уровня.

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На нескольких направлениях ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла более десяти групповых авиаударов по скоплению живой силы, вооружения и военной техники российских оккупационных войск.

Темы: война
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