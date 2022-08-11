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Данія збільшить фінансову підтримку України на 110 млн євро

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 13:16

Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.

Про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на конференції за участю міністрів оборони кількох європейських країн, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа і вільний світ... Сьогодні ми підтверджуємо нашу прихильність підтримці України", - сказала вона.

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Як відомо, понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені. 

Як повідомлялося, 10 серпня Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.

У 2022 році на проєкт підтримки  підготовки українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.

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Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Теми: Данія
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