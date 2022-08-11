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Дания увеличит финансовую поддержку Украины на 110 млн евро

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 13:16

Дания увеличит свою финансовую помощь Украине на 110 миллионов евро.

Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на конференции с участием министров обороны нескольких европейских стран, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это война против ценностей, на которых построена Европа и свободный мир... Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины", - сказала она.

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Более 20 стран 11 августа принимают участие в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене.

Как сообщалось, 10 августа Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.

В 2022 году на проект поддержки подготовки украинских военных будет выделено 100 миллионов датских крон.

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Ранее об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

Темы: Дания
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