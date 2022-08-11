Естонія закриває в’їзд росіянам з чинними шенгенськими візами, з деякими винятками

Через тиждень в Естонії набуде чинності рішення, за яким у країну не пускатимуть росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Про це на пресконференції за підсумками засідання уряду розповів міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонія вже не видає туристичні візи росіянам, однак теперішнє рішення означає, що в’їхати в країну не зможуть і громадяни Росії з чинними шенгенськими візами.

Реклама:

"Через тиждень застосовуватиметься санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою. Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Однак на власників віз будуть накладені санкції при в'їзді до Естонії, тобто їм буде заборонено в'їзд до Естонії", - сказав міністр.

Він додав, що ухвалене рішення передбачає винятки. В’їзд дозволять співробітникам дипломатичних представництв в Естонії та членам їхніх сімей, особам, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями, особам, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС, особам, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близьким родичам осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії.

"Підкреслю ще раз. По-перше, це положення набирає чинності через тиждень. По-друге, це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжують діяти, але в'їзд до Естонії людям, які не підпадають під виняток, не дозволений", - сказав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Як підкреслив Рейнсалу, це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не поширюється на видані іншими країнами Шенгенської зони документи.

Однак, наступного тижня уряд Естонії має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в'їзд до Естонії всім громадянам Росії, які мають шенгенські візи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.