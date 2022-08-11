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Эстония закрывает въезд россиянам с действующими шенгенскими визами, с некоторыми исключениями

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 13:52

Через неделю в Эстонии вступит в силу решение, согласно которому в страну не будут пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Эстония уже не выдает туристические визы россиянам, однако нынешнее решение означает, что въехать в страну не смогут и граждане России с действующими шенгенскими визами.

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"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на владельцев виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", - сказал министр.

Он добавил, что принятое решение предусматривает исключения. Въезд разрешат сотрудникам дипломатических представительств в Эстонии и членам их семей, лицам, занимающимся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лицам, обладающим правом свободного передвижения согласно законодательству ЕС, лицам, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близким родственникам лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

"Подчеркну еще раз. Во-первых, это положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию людям, не подпадающим под исключение, не разрешен", - сказал министр.

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Как подчеркнул Рейнсалу, это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не распространяется на выданные другими странами Шенгенской зоны документы.

Однако на следующей неделе правительство Эстонии намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы.

Напомним, министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский в среду поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

Темы: ЭстонияРосcия
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